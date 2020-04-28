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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Рада хоче звільнити Ситника. Головний фігурант справи MH17

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 28 квітня станом на 18:00 – правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який дозволяє звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Одним із головних фігурантів справи про збиття літака рейсу МН17 є заступник керівника прикордонслужби ФСБ Росії Андрій Бурлака. Це встановили експерти незалежного бюро журналістських розслідувань Bellingcat.

      Також у випуску на 24 каналі: 

      Мер Львова Андрій Садовий опинився на самоізоляції. На вихідних у політика піднялася температура, тож він зробив тест на COVID-19. Той показав негативний результат. 

      У Тернополі обурені підприємці влаштували автопробіг. Понад 100 представників малого та середнього бізнесу вимагали у президента та уряду скасувати карантинні обмеження. 

      Президент США Дональд Трамп запевнив, що володіє всією інформацією про стан здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Однак, що саме знає – не повідомив. 

      У четвер, 30 квітня, міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" проведуть відеоконференцію. Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини Росії MH17 Артем Ситник Новини України Верховна Рада Випуск новин
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