Підсумковий випуск новин за 21:00: Дискримінація у Польщі. Масовий арешт мафіозі

У підсумковому випуску новин за 9 січня станом на 21:00 – міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов’язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапора. Поліція заарештувала 169 осіб в північній Італії і Німеччини за підозрою в причетності до діяльності мафіозного угрупування "Ндрангета".

Також у випуску: Ветеран АТО відкрив власну ферму. Портрет Сталіна, російські триколори, георгіївські стрічки – зошити із таким зображенням продавали школярам у Сумах. У Львові уже взялися підбивати підсумки різдвяного туризму. У Польщі відставка 9 міністрів уряду.