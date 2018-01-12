Підсумковий випуск новин за 21:00: Хабар НАБУ. Вбивство російського посла Андрія Карлова
Випуск новин 22:23, 12 січня 488 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 12 січня станом на 21:00 – 500 тисяч доларів хабара пропонував НАБУ депутат Одеської облради. У Туреччині затримали ще одного підозрюваного в організації вбивства російського посла Андрія Карлова.
Також у випуску:
Невідомі у Запоріжжі посеред білого дня влаштували стрілянину.
Перший тур президентських виборів у Чехії стартував 12 січня, а попередні результати будуть відомі уже завтра.
Біля Праги розбився пасажирський автобус.
Джерело: 24 Канал
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