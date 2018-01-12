Підсумковий випуск новин за 21:00: Хабар НАБУ. Вбивство російського посла Андрія Карлова

У підсумковому випуску новин за 12 січня станом на 21:00 – 500 тисяч доларів хабара пропонував НАБУ депутат Одеської облради. У Туреччині затримали ще одного підозрюваного в організації вбивства російського посла Андрія Карлова.

Також у випуску: Невідомі у Запоріжжі посеред білого дня влаштували стрілянину. Перший тур президентських виборів у Чехії стартував 12 січня, а попередні результати будуть відомі уже завтра. Біля Праги розбився пасажирський автобус.





