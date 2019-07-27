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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Хресна хода Московського патріархату. Ігри нескорених

      Випуск новин 170 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 липня станом на 21:00 – у Києві Українська православна церква Московського патріархату розпочала святкування 1031-річниці Хрещення України-Русі. Урочистості відбуваються на Володимирській гірці. У суботу, 27 липня, українська столиця приймала фінальний етап спортивних тестувань в рамках відбору збірної України на Ігри Нескорених 2020 в Гаазі.

      Також у випуску:

      Президент України Володимир Зеленський з неофіційним візитом прилетів до Одеси. Там він відвідав фестиваль "Ліги Сміху".

      У Черкасах школярів тренують справжні морські піхотинці. Бійці 503 батальйону розробили програму муштри для молоді.

      У Москві триває масштабна акція протесту через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Окрім того, під мерію звезли десятки автозаків, бо правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів.

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      Теги: Випуск новин УПЦ МП Ігри нескорених
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