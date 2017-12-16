Підсумковий випуск новин за 21:00: Інтерпол шукатиме Димінського. Саакашвілі готовий до діалогу
Випуск новин 22:03, 16 грудня 270 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 15 грудня станом на 21:00 – поліція звернулась до Інтерполу з проханням розшукати учасника смертельної ДТП власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського. Напередодні недільної акції Михайло Саакашвілі заявив, що готовий до переговорів із Банковою.
Також у випуску:
Ситуація в зоні АТО: Зайцеве під обстрілами бойовиків.
Близький Схід вже другий тиждень лихоманить, після скандального рішення Дональда Трампа.
Паводок на Закарпатті.
Сенат Польщі схвалив два скандальні закони, які реформують судову систему.
Джерело: 24 Канал
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