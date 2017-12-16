Підсумковий випуск новин за 21:00: Інтерпол шукатиме Димінського. Саакашвілі готовий до діалогу

У підсумковому випуску новин за 15 грудня станом на 21:00 – поліція звернулась до Інтерполу з проханням розшукати учасника смертельної ДТП власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського. Напередодні недільної акції Михайло Саакашвілі заявив, що готовий до переговорів із Банковою.

Також у випуску: Ситуація в зоні АТО: Зайцеве під обстрілами бойовиків. Близький Схід вже другий тиждень лихоманить, після скандального рішення Дональда Трампа. Паводок на Закарпатті. Сенат Польщі схвалив два скандальні закони, які реформують судову систему.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter