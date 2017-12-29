Підсумковий випуск новин за 21:00: Катування українських бійців. Допит Саакашвілі
Випуск новин 22:51, 29 грудня 658 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 29 грудня станом на 21:00 – медики мають підтвердження жорстокого поводження з українськими військовими та цивільними громадянами. Міхеїл Саакашвілі сьогодні був на допиті в Печерському управлінні поліції.
Також у випуску:
Одного з бойовиків, якого якраз і підозрюють у катуванні заручників, затримала СБУ.
Вже у новому році українці зможуть літати за кордон дешевше.
Експертиза СБУ підтвердила аутентичність голосів на записаних плівках між колишнім керівником Одещини і олігархом-втікачем Курченком.
Джерело: 24 Канал
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