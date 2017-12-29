Підсумковий випуск новин за 21:00: Катування українських бійців. Допит Саакашвілі

У підсумковому випуску новин за 29 грудня станом на 21:00 – медики мають підтвердження жорстокого поводження з українськими військовими та цивільними громадянами. Міхеїл Саакашвілі сьогодні був на допиті в Печерському управлінні поліції.

Також у випуску: Одного з бойовиків, якого якраз і підозрюють у катуванні заручників, затримала СБУ. Вже у новому році українці зможуть літати за кордон дешевше. Експертиза СБУ підтвердила аутентичність голосів на записаних плівках між колишнім керівником Одещини і олігархом-втікачем Курченком.





