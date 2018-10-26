Підсумковий випуск новин за 21:00: Медичний огляд Зайцевої. Українці на "Іграх Нескорених"
У підсумковому випуску новин за 26 жовтня станом на 21:00 – фахівці комісії Управління охорони здоров'я жодних патологій у Олени Зайцевої не виявили, тому вона і надалі чекатиме на вирок у слідчому ізоляторі. Українські ветерани продовжують перемагати на "Іграх Нескорених", вони вже 8 медалей: 5 - золотих та 3 срібних.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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