Підсумковий випуск новин за 21:00: Медичний огляд Зайцевої. Українці на "Іграх Нескорених"

У підсумковому випуску новин за 26 жовтня станом на 21:00 – фахівці комісії Управління охорони здоров'я жодних патологій у Олени Зайцевої не виявили, тому вона і надалі чекатиме на вирок у слідчому ізоляторі. Українські ветерани продовжують перемагати на "Іграх Нескорених", вони вже 8 медалей: 5 - золотих та 3 срібних.

Також у випуску: У США затримали підривника, який надсилав політикам бомби. Суд відмовив у домашньому арешті голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. На Київщині чоловік тримав у неволі 28 в'єтнамців.