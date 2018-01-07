Підсумковий випуск новин за 21:00: Медреформа в дії. Один Бог, два Різдва

У підсумковому випуску новин за 7 січня станом на 21:00 – з якими труднощами стикнулися українці у, тестуючи оновлену медичну систему. Чому коли Бог – один, то його день народження в Україні святкують двічі: 25 грудня і наступного разу – через два тижні, 7 січня.

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