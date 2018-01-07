Підсумковий випуск новин за 21:00: Медреформа в дії. Один Бог, два Різдва
Випуск новин 22:00, сьогодні 256 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 7 січня станом на 21:00 – з якими труднощами стикнулися українці у, тестуючи оновлену медичну систему. Чому коли Бог – один, то його день народження в Україні святкують двічі: 25 грудня і наступного разу – через два тижні, 7 січня.
Також у випуску:
Розкішні подарунки, дорогі покупки та доходи від нерухомості і банківських вкладів: українські можновладці оновлюють свої декларації за 2017 рік.
Як українці святкували Різдво.
В Ірані не вщухають протести. ЗМІ повідомляють про арешт колишнього президента за підтримку народних протестів.
Джерело: 24 Канал
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