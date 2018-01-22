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Підсумковий випуск новин за 21:00: Надзвичайна ситуація на Чернігівщині. Україну засипало снігом

Випуск новин 22:09, 22 січня 511 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 22 січня станом на 21:00 – у Прилуках на Чернігівщині вже третю добу ліквідовують аварію на каналізаційному колекторі. В Україні 146 населених пунктів залишилися без електроенергії. А без світла, тепла та води уже 5 день живуть три міста на Одещині.

Також у випуску:

У Бердянську зловмисник підірвав себе гранатою та поранив трьох поліцейських.

У всіх регіонах країни Українці вишиковуються у живі ланцюги, аби нагадати, що рівно 99 років тому об'єднались Українська і Західно-Українська Народні Республіки.

Мешканці села Лобачеве на Луганщині річкою перевозили товари на окуповану територію.

Теги: Новини України Негода в Україні Чернігів Випуск новин Бердянськ Поліція Вибух
Джерело: 24 Канал
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