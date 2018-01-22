Підсумковий випуск новин за 21:00: Надзвичайна ситуація на Чернігівщині. Україну засипало снігом

У підсумковому випуску новин за 22 січня станом на 21:00 – у Прилуках на Чернігівщині вже третю добу ліквідовують аварію на каналізаційному колекторі. В Україні 146 населених пунктів залишилися без електроенергії. А без світла, тепла та води уже 5 день живуть три міста на Одещині.

Також у випуску: У Бердянську зловмисник підірвав себе гранатою та поранив трьох поліцейських. У всіх регіонах країни Українці вишиковуються у живі ланцюги, аби нагадати, що рівно 99 років тому об'єднались Українська і Західно-Українська Народні Республіки. Мешканці села Лобачеве на Луганщині річкою перевозили товари на окуповану територію.