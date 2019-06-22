23:18
22 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, сьогодні
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки протестів у Грузії. Провокації бойовиків

      Випуск новин 142 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 червня станом на 21:00 – більше ніж 50 побитих поліцією протестувальників у Грузії й досі в лікарнях – такі наслідки масштабних акцій протесту, що сколихнули столицю Грузії. Ввечері люди знову вийшли на вулиці. Проросійські бойовики влаштовують провокації, щоб потім спостережній місії ОБСЄ доповісти, нібито українські армійці порушують режим тиші.

      Також у випуску:

      22 червня в Україні вшановують жертв Другої світової війни.

      Президент Володимир Зеленський провів відкриту зустріч із представниками бізнес-асоціацій.

      18-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід перемогла росіянку на Європейських іграх та здобула вже золоту медаль.

      Президентська партія "Слуга народу" оприлюднила списки своїх кандидатів по мажоритарних округах.

      blog_ava
      На Київ напали не німці: спогади очевидців, які жили під час Другої світової війни
      сьогодні
      5728
      Теги: Антиросійські протести у Грузії Випуск новин Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      сьогодні , 22:12 Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      1393
      Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      сьогодні , 22:00 Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      Повернись живим 114
      Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      сьогодні , 19:00 Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      Лев Парцхаладзе 423
      Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      сьогодні , 16:11 Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      Анастасія Григорова 341
      Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      сьогодні , 15:00 Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      Віталій Дейнега 1522
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук