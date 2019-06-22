Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки протестів у Грузії. Провокації бойовиків

У підсумковому випуску новин за 22 червня станом на 21:00 – більше ніж 50 побитих поліцією протестувальників у Грузії й досі в лікарнях – такі наслідки масштабних акцій протесту, що сколихнули столицю Грузії. Ввечері люди знову вийшли на вулиці. Проросійські бойовики влаштовують провокації, щоб потім спостережній місії ОБСЄ доповісти, нібито українські армійці порушують режим тиші.

Також у випуску: 22 червня в Україні вшановують жертв Другої світової війни. Президент Володимир Зеленський провів відкриту зустріч із представниками бізнес-асоціацій. 18-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід перемогла росіянку на Європейських іграх та здобула вже золоту медаль. Президентська партія "Слуга народу" оприлюднила списки своїх кандидатів по мажоритарних округах.

Джерело: 24 канал