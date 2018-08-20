Підсумковий випуск новин за 21:00: Нічна стрілянина у Харкові. Справа Гандзюк

У підсумковому випуску новин за 20 серпня станом на 21:00 – під час нічної стрілянини в Харкові загинув молодий поліцейський, ще один потерпілий у важкому стані в лікарні. Події розгортались у самому центрі міста, біля будівлі мерії. У Херсоні обрали запобіжний захід другому підозрюваному у нападі на Катерину Гандзюк.

Також у випуску: Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заробив за липень більше як 920 тисяч гривень. У Сумах п'ятеро із семи потерпілих у страшній ДТП досі в лікарні. На Хрещатику у Києві відбулась ще одна репетиція параду до Дня Незалежності. Українські військові звільнили від окупантів селище Шуми, що на Донеччині. У Чечні скоїли чотири напади на поліцейських.