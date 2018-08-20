Підсумковий випуск новин за 21:00: Нічна стрілянина у Харкові. Справа Гандзюк
У підсумковому випуску новин за 20 серпня станом на 21:00 – під час нічної стрілянини в Харкові загинув молодий поліцейський, ще один потерпілий у важкому стані в лікарні. Події розгортались у самому центрі міста, біля будівлі мерії. У Херсоні обрали запобіжний захід другому підозрюваному у нападі на Катерину Гандзюк.
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Джерело: 24 канал
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