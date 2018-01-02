Підсумковий випуск новин за 21:00: Пікет активістів щодо розслідування вбивства Ноздровської

У підсумковому випуску новин за 2 січня станом на 21:00 – активісти влаштували пікет під будівлею МВС у Києві, вимагаючи чесного та прозорого розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської та покарання винних.

Також у випуску: У посольстві США в Україні закликали покарати винних у вбивстві Ноздровської. Чому гальмується тюремна реформа. Які резонансні злочини спонукали українців вийти на протести.