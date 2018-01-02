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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Пікет активістів щодо розслідування вбивства Ноздровської

Випуск новин 22:00, 2 січня 410 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 2 січня станом на 21:00 – активісти влаштували пікет під будівлею МВС у Києві, вимагаючи чесного та прозорого розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської та покарання винних.

Також у випуску:

У посольстві США в Україні закликали покарати винних у вбивстві Ноздровської.

Чому гальмується тюремна реформа.

Які резонансні злочини спонукали українців вийти на протести.

Теги: Ірина Ноздровська Кримінальні новини Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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