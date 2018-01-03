Підсумковий випуск новин за 21:00: Причина смерті Ноздровської. П'яне ДТП із суддею

У підсумковому випуску новин за 3 січня станом на 21:00 – експертизу тіла Ірини Ноздровської проведено. За її результатами правоохоронці відкинули одну з версій убивства і вже знають причину смерті правозахисниці. Не зовсім тверезий служитель Феміди скоїв ДТП і відправив іншого водія-учасника до лікарні. А сам спробував сховатися у кареті швидкої, аби втекти з місця аварії.

Також у випуску: Прем'єр-міністр Володимир Гройсман продав свою нерухомість дружині. Вбивство Ноздровської: активісти формалізували вимоги у заяві до ГПУ. Суд відмовив Саакашвілі у позові проти Міграційної служби. Ситуація в зоні АТО.