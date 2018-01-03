09:45
4 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Причина смерті Ноздровської. П'яне ДТП із суддею

Випуск новин 21:50, 3 січня 637 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 3 січня станом на 21:00 – експертизу тіла Ірини Ноздровської проведено. За її результатами правоохоронці відкинули одну з версій убивства і вже знають причину смерті правозахисниці. Не зовсім тверезий служитель Феміди скоїв ДТП і відправив іншого водія-учасника до лікарні. А сам спробував сховатися у кареті швидкої, аби втекти з місця аварії.

Також у випуску:

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман продав свою нерухомість дружині.

Вбивство Ноздровської: активісти формалізували вимоги у заяві до ГПУ.

Суд відмовив Саакашвілі у позові проти Міграційної служби.

Ситуація в зоні АТО.

Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Ірина Ноздровська Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 3 січня: причина смерті Ноздровської, суд у справі Саакашвілі та скандал з
сьогодні, 09:01 Головні новини 3 січня: причина смерті Ноздровської, суд у справі Саакашвілі та скандал з "95 Кварталом"
5258
Будни
сьогодні, 08:37 Будни "ЛНР": теперь луганчане мечтают о поездках в Украину
Ольга Черненко 8702
У КНДР ракета впала на місто після невдалого запуску, – ЗМІ
сьогодні, 08:54 У КНДР ракета впала на місто після невдалого запуску, – ЗМІ
2492
Помер відомий український спортивний журналіст
сьогодні, 08:31 Помер відомий український спортивний журналіст
2151
Як виглядає
сьогодні, 07:33 Як виглядає "ядерна кнопка" президента США: фото
3330
Якими статками володіє чиновниця, що розсварила Ситника та Луценка
 12 грудня 2017 , 11:25
Захід України ніколи не любив росіян, – український волейболіст, що прийняв громадянство РФ
13 липня 2017 , 01:05
Міліціонер, що допомагав терористам, отримав "хлібну" державну роботу
 29 жовтня 2017 , 14:13
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук