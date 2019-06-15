Підсумковий випуск новин за 21:00: Продаж каналу ZIK. Ситуація у Гонконгу

У підсумковому випуску новин за 15 червня станом на 21:00 – реакція на продаж каналу ZIK в руки соратника Медведчука не примусила на себе чекати. Відомі українські журналісти та ведучі заявили, що звільняються з телеканалу. .У Гонконгу відтермінували розгляд закону про екстрадицію, що викликав масові протести у регіоні.

Також у випуску: ЦВК офіційно зареєструвала 362 мажоритарних кандидати. Зинувачений у державній зраді Олександр Єфремов планує балотуватися в Раду. Нардеп-утікач Олександр Онищенко подав документи до ЦВК. На Одещині патрульний із кийком напав на водія автомобіля і його пасажира. Відео нападу оприлюднив сам потерпілий.

Джерело: 24 канал