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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Продаж каналу ZIK. Ситуація у Гонконгу

      Випуск новин 155 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 15 червня станом на 21:00 – реакція на продаж каналу ZIK в руки соратника Медведчука не примусила на себе чекати. Відомі українські журналісти та ведучі заявили, що звільняються з телеканалу. .У Гонконгу відтермінували розгляд закону про екстрадицію, що викликав масові протести у регіоні.

      Також у випуску:

      ЦВК офіційно зареєструвала 362 мажоритарних кандидати.

      Зинувачений у державній зраді Олександр Єфремов планує балотуватися в Раду.

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      На Одещині патрульний із кийком напав на водія автомобіля і його пасажира. Відео нападу оприлюднив сам потерпілий.

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      Теги: Новини України Випуск новин Медіа ЗМІ Протести у Гонконгу
      Джерело: 24 канал
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