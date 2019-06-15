Підсумковий випуск новин за 21:00: Продаж каналу ZIK. Ситуація у Гонконгу
У підсумковому випуску новин за 15 червня станом на 21:00 – реакція на продаж каналу ZIK в руки соратника Медведчука не примусила на себе чекати. Відомі українські журналісти та ведучі заявили, що звільняються з телеканалу. .У Гонконгу відтермінували розгляд закону про екстрадицію, що викликав масові протести у регіоні.
Також у випуску:
ЦВК офіційно зареєструвала 362 мажоритарних кандидати.
Зинувачений у державній зраді Олександр Єфремов планує балотуватися в Раду.
Нардеп-утікач Олександр Онищенко подав документи до ЦВК.
На Одещині патрульний із кийком напав на водія автомобіля і його пасажира. Відео нападу оприлюднив сам потерпілий.
Джерело: 24 канал
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