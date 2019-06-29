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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Саміт G20. Удар по Мар'їнці

      Випуск новин 185 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 червня станом на 21:00 – в ході саміту G-20 в японському місті Осака, відбулася зустріч і розмова президентів США і Росії, Дональда Трампа і Володимира Путіна. Російські окупанти обстріляли позиції захисників Мар"їнки із так званої переносної установки для розмінування.

      Також у випуску:

      В Украні з'явилися двійники "Слуги народу" та Володимира Зеленського. 

      Життю кримськотатарського активіста Бекірова загрожує небезпека.
       
      Буревій, що вирував напередодні на Харківщині забрав життя двох жінок, ще один чоловік відбувся важкими травмами.
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі G20 Випуск новин Мар'їнка
      Джерело: 24 канал
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