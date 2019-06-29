Підсумковий випуск новин за 21:00: Саміт G20. Удар по Мар'їнці

У підсумковому випуску новин за 29 червня станом на 21:00 – в ході саміту G-20 в японському місті Осака, відбулася зустріч і розмова президентів США і Росії, Дональда Трампа і Володимира Путіна. Російські окупанти обстріляли позиції захисників Мар"їнки із так званої переносної установки для розмінування.

Також у випуску: В Украні з'явилися двійники "Слуги народу" та Володимира Зеленського. Життю кримськотатарського активіста Бекірова загрожує небезпека. Буревій, що вирував напередодні на Харківщині забрав життя двох жінок, ще один чоловік відбувся важкими травмами.

Джерело: 24 канал