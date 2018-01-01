Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельна ДТП на Хмельниччині. Візовий режим з Японією

У підсумковому випуску новин за 1 січня станом на 21:00 – на Хмельниччині у місті Шепетівка нетверезий водій збив насмерть жінку з візочком. З 1 січня 2018 року Японія спрощує візові вимоги для короткострокового перебування громадян України в цій країні.

Також у випуску: З 1 січня на українському кордоні починає діяти біометричний режим з Росією. Для підтримки та розвитку дітей політв'язнів в анексованому Криму запустили проект "Кримське дитинство". Загибла правозахисниця на Київщині пророчила свою долю. Понад тисячу людей вийшли на смолоскипну ходу до дня народження Бандери.