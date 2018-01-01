Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельна ДТП на Хмельниччині. Візовий режим з Японією
Випуск новин 22:04, 1 січня 800 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 1 січня станом на 21:00 – на Хмельниччині у місті Шепетівка нетверезий водій збив насмерть жінку з візочком. З 1 січня 2018 року Японія спрощує візові вимоги для короткострокового перебування громадян України в цій країні.
Також у випуску:
З 1 січня на українському кордоні починає діяти біометричний режим з Росією.
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Джерело: 24 Канал
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