Підсумковий випуск новин за 21:00: Суд над Павлом Грибом. Критика НАЗК

У випуску новин за 23 липня станом на 21:00 – українця Павла Гриба хочуть залишити за гратами у Росії на 10 років, його звинувачують у теророзмі. Антикорупційні активісти розкритикували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і звинуватили його у неефективності та підконтрольності владі.

Також у випуску: Через маштабні ДТП нацполіція почала перевірку автобусів. Анастасія Приходько судиться через рекламу Порошенка з її участю. У Японії через аномальну спеку загинули десятки людей.