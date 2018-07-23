Підсумковий випуск новин за 21:00: Суд над Павлом Грибом. Критика НАЗК
У випуску новин за 23 липня станом на 21:00 – українця Павла Гриба хочуть залишити за гратами у Росії на 10 років, його звинувачують у теророзмі. Антикорупційні активісти розкритикували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і звинуватили його у неефективності та підконтрольності владі.
Також у випуску:
Через маштабні ДТП нацполіція почала перевірку автобусів.
Анастасія Приходько судиться через рекламу Порошенка з її участю.
У Японії через аномальну спеку загинули десятки людей.
Джерело: 24 канал
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