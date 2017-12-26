Підсумковий випуск новин за 21:00: Текст президентського законопроекту. Авакову-молодшому провернули паспорт

У підсумковому випуску новин за 26 грудня станом на 21:00 – опублікували текст президентського законопроекту про суд. З Авакова-молодшого, фігуранта справи "про рюкзаки для Нацгвардії" зняли електронний браслет та повернули закордонний паспорт.

Також у випуску: Стабільність на фронті напряму пов'язана із роботою вояків у тилу. Наші колеги з програми розслідувань ЦРУ дослідили, як змінилося життя борців із корупцією після зізнання екс-працівниці НАЗК Ганни Соломатіної. Президент пропонує створити Громадську раду міжнародних експертів і дозволити йому ветувати кандидатури в антикорупційний суд.

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