Підсумковий випуск новин за 21:00: Текст президентського законопроекту. Авакову-молодшому провернули паспорт
Випуск новин 22:35, 26 грудня 173 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 26 грудня станом на 21:00 – опублікували текст президентського законопроекту про суд. З Авакова-молодшого, фігуранта справи "про рюкзаки для Нацгвардії" зняли електронний браслет та повернули закордонний паспорт.
Також у випуску:
Стабільність на фронті напряму пов'язана із роботою вояків у тилу.
Наші колеги з програми розслідувань ЦРУ дослідили, як змінилося життя борців із корупцією після зізнання екс-працівниці НАЗК Ганни Соломатіної.
Президент пропонує створити Громадську раду міжнародних експертів і дозволити йому ветувати кандидатури в антикорупційний суд.
Джерело: 24 Канал
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