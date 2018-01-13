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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибори в Чехії. В Одесі спалахнув трамвай

Випуск новин 22:14, 13 січня 251 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 13 січня станом на 21:00 – у Чехії буде другий тур президентських виборів, оскільки сьогодні ніхто з кандидатів не зміг набрати більшість. Звичайний перехожий став справжнім супер рятівником: хлопець витяг людей із палаючого трамваю в Одесі.

Також у випуску:

Українські моряки, які повернулись з ув'язнення, досі не отримали своєї зарплатні.

До Литви заборонили в'їзд 49 росіянам.

615 мільйонів євро залишили туристи торік у Львові.

Теги: Випуск новин Литва гроші АТО
Джерело: 24 Канал
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