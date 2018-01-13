Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибори в Чехії. В Одесі спалахнув трамвай
Випуск новин 22:14, 13 січня 251 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 13 січня станом на 21:00 – у Чехії буде другий тур президентських виборів, оскільки сьогодні ніхто з кандидатів не зміг набрати більшість. Звичайний перехожий став справжнім супер рятівником: хлопець витяг людей із палаючого трамваю в Одесі.
Також у випуску:
Українські моряки, які повернулись з ув'язнення, досі не отримали своєї зарплатні.
До Литви заборонили в'їзд 49 росіянам.
615 мільйонів євро залишили туристи торік у Львові.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Луценко зробив гучну заяву щодо екстрадиції Саакашвілі до Грузії, – журналіст2 серпня 2017 , 13:46
Ломаченко дотепно познущався з Марріагу: опубліковано відео6 серпня 2017 , 16:05
Вбивство луганських "депутатів": стали відомі імена загиблих28 серпня 2017 , 21:41
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58