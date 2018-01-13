Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибори в Чехії. В Одесі спалахнув трамвай

У підсумковому випуску новин за 13 січня станом на 21:00 – у Чехії буде другий тур президентських виборів, оскільки сьогодні ніхто з кандидатів не зміг набрати більшість. Звичайний перехожий став справжнім супер рятівником: хлопець витяг людей із палаючого трамваю в Одесі.

Також у випуску: Українські моряки, які повернулись з ув'язнення, досі не отримали своєї зарплатні. До Литви заборонили в'їзд 49 росіянам. 615 мільйонів євро залишили туристи торік у Львові.