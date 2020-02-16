Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання кримінального авторитету. Рівне без телебачення

У підсумковому випуску новин за 16 лютого станом на 21:00 – у Києві затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова. Він за часів Януковича займався вимагання грошей у запорізьких підприємців. Шість років тому Анісімова оголосили у міжнародний розшук. На Рівненщині частина області залишилася без українських каналів. Однак російські – працюють цілодобово.

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