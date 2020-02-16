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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання кримінального авторитету. Рівне без телебачення

      Випуск новин 18

      У підсумковому випуску новин за 16 лютого станом на 21:00 – у Києві затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова. Він за часів Януковича займався вимагання грошей у запорізьких підприємців. Шість років тому Анісімова оголосили у міжнародний розшук. На Рівненщині частина області залишилася без українських каналів. Однак російські – працюють цілодобово.

      Також у випуску:

      Вчора на журналістку 24 каналу Анну Калюжну напав невідомий чоловік. Він підбіг до Анни, схопив її за обличчя і спробував затулити рота.

      В штабі Операції Об'єднаних сил зафіксували п'ять порушень режиму тиші цієї доби. Окупанти гатили неподалік Кримського.

      Столітній іконостас в одній із церков Рівненщини потребує негайної реставрації. У іншому випадку він може безповоротно зникнути.

      Чому випадає волосся та як з цим боротися
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      Теги: Кримінал Кримінальні новини Віктор Янукович Рівне Рівненська область Випуск новин
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