Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання кримінального авторитету. Рівне без телебачення
У підсумковому випуску новин за 16 лютого станом на 21:00 – у Києві затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова. Він за часів Януковича займався вимагання грошей у запорізьких підприємців. Шість років тому Анісімова оголосили у міжнародний розшук. На Рівненщині частина області залишилася без українських каналів. Однак російські – працюють цілодобово.
Також у випуску:
Вчора на журналістку 24 каналу Анну Калюжну напав невідомий чоловік. Він підбіг до Анни, схопив її за обличчя і спробував затулити рота.
В штабі Операції Об'єднаних сил зафіксували п'ять порушень режиму тиші цієї доби. Окупанти гатили неподалік Кримського.
Столітній іконостас в одній із церков Рівненщини потребує негайної реставрації. У іншому випадку він може безповоротно зникнути.
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