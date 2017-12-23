Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання Яценюка. Винахід українця, яким захоплюється світ
Випуск новин 21:56, 23 грудня 762 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 23 грудня станом на 21:00 – лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка" затримали в аеропорту Женеви. Роботизований екзоскелет українського винахідника переміг на конкурсі Robot Launch 2017
Також у випуску:
Президент Порошенко вніс закон про антикорупційний суд до Верховної Ради.
Бойовики зірвали "новорічне перемир'я" на Донбасі.
США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".
У Харкові сьогодні обирають запобіжний захід затриманим у Запоріжжі Владиславу та Марку Марченку.
Джерело: 24 Канал
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