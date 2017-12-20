Підсумковий випуск новин за 21:00: Жорстке попередження від ЄС. Негода в Україні

У підсумковому випуску новин за 21:00: Євросоюз попередив Україну про можливе скасування безвізу. Від політиків вимагають створити Антикорупційний суд та ефективну систему перевірки електронних декларацій. Третю добу Україна бореться зі снігом: дороги заметені, півтори тисячі аварій за добу, кілометрові затори на дорогах.

Також у випуску: Розгляд питання щодо обрання аудитора НАБУ. Голова Державного бюро розслідувань презентував план дій відомства на найближчі 5 років. Чим займаються бійці, коли їм не доводиться відстрілюватися від ворога. У Мінську домовилися про припинення вогню на період свят і зимових канікул. Законопроект Олега Барни про повернення до мажоритарної системи.

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