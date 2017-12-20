Підсумковий випуск новин за 21:00: Жорстке попередження від ЄС. Негода в Україні
Випуск новин 21:51, 20 грудня 424 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 21:00: Євросоюз попередив Україну про можливе скасування безвізу. Від політиків вимагають створити Антикорупційний суд та ефективну систему перевірки електронних декларацій. Третю добу Україна бореться зі снігом: дороги заметені, півтори тисячі аварій за добу, кілометрові затори на дорогах.
Також у випуску:
Розгляд питання щодо обрання аудитора НАБУ.
Голова Державного бюро розслідувань презентував план дій відомства на найближчі 5 років.
Чим займаються бійці, коли їм не доводиться відстрілюватися від ворога.
У Мінську домовилися про припинення вогню на період свят і зимових канікул.
Законопроект Олега Барни про повернення до мажоритарної системи.
Джерело: 24 Канал
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