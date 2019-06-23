Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч Путіна і Трампа. Мітинг у Празі

У підсумковому випуску новин за 23 червня станом на 21:00 – в японському місті Осака на саміті Великої двадцятки наприкінці липня відбудеться зустріч Трампа та Путіна. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, Трамп говоритиме про звільнення українських моряків. На вулиці чеської столиці вийшло чверть мільйона людей. Це чи не найбільший за останні 30 років протест у Чехії.

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Помер соратник Анатолія Гриценка Олександр Комарніцький. Нещодавно його просто на вулиці побили поліцейські за те, що той відмовився бути понятим у справі про вилучення зброї. Адже, мовляв, не мав до неї жодного стосунку.

Діти завадили педофілу зґвалтувати дитину. Чоловік у Маріуполі, погрожуючи ножем, затягнув дівчинку, яка йшла додому, за технічну споруду. Недалеко бавилися дітлахи. Вони помітили це, викликали поліцію і кинулися самотужки ловити зловмисника. Врешті, його вдалося затримати.

Путін підписав указ, який забороняє авіакомпаніям здійснювати рейси з та до Грузії. Зараз вони змушені повертати людям кошти за путівки та квитки.