Підсумковий випуск новин за 22:00: Андрій Богдан про мову. Розслідування щодо каналу "Прямий"

У підсумковому випуску новин за 1 липня станом на 22:00 – Андрій Богдан запропонував зробити російську регіональною для Донбасу. В інтерв'ю виданню РБК він також висловив пропозицію винести це питання на референдум. Державне бюро розслідувань взялося за телеканал Прямий, який пов'язують із Петром Порошенком. Розслідують кримінальне провадження щодо купівлі телеканалу.

Також у випуску: Колишньому близькому соратнику Януковича та регіоналу-втікачу Андрію Клюєву дозволили брати участь в парламентських виборах. Російські бойовики обстріляли медичне авто біля Водяного: один загиблий та двоє поранено. В Маріуполі місцеві мешканці прийшли протестувати до офісу ОБСЄ через плани з відведення військ із маріупольського напрямку.

Джерело: 24 канал