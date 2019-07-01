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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Андрій Богдан про мову. Розслідування щодо каналу "Прямий"

      Випуск новин 158 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 липня станом на 22:00 – Андрій Богдан запропонував зробити російську регіональною для Донбасу. В інтерв'ю виданню РБК він також висловив пропозицію винести це питання на референдум. Державне бюро розслідувань взялося за телеканал Прямий, який пов'язують із Петром Порошенком. Розслідують кримінальне провадження щодо купівлі телеканалу.

      Також у випуску:

      Колишньому близькому соратнику Януковича та регіоналу-втікачу Андрію Клюєву дозволили брати участь в парламентських виборах.

      Російські бойовики обстріляли медичне авто біля Водяного: один загиблий та двоє поранено. 

      В Маріуполі місцеві мешканці прийшли протестувати до офісу ОБСЄ через плани з відведення військ із маріупольського напрямку.

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      Теги: Новини України Випуск новин Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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