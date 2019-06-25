Підсумковий випуск новин за 22:00: Екстрадиція Фірташа. Протести проти повернення РФ в ПАРЄ

У підсумковому випуску новин за 25 червня станом на 22:00 – суд Австрії дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа до США. "Європа капітулює перед Росією", та "Ні – Росії у Парє". З такими гаслами сьогодні у Києві люди вийшли під посольства тих країн, які проголосували за повернення російської делегації у ПАРЄ. Деякі посольства закидали надрукованими на принтері російськими "кривавими" рублями.

Також у випуску: У Харкові випускники Національної академії національної гвардії України відсвяткували випуск під пісню забороненого в Україні артиста Олега Газманова. Росія відмовляється віддати полонених моряків Україні, попри рішення міжнародного трибуналу. Військові з полку "Азов" знищили декілька одиниць техніки бойовиків. Росіян таки впустили до Європи. Напередодні ПАРЄ ухвалила відповідну резолюцію.

Джерело: 24 канал