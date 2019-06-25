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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Екстрадиція Фірташа. Протести проти повернення РФ в ПАРЄ

      Випуск новин 168 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 25 червня станом на 22:00 – суд Австрії дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа до США. "Європа капітулює перед Росією", та "Ні – Росії у Парє". З такими гаслами сьогодні у Києві люди вийшли під посольства тих країн, які проголосували за повернення російської делегації у ПАРЄ. Деякі посольства закидали надрукованими на принтері російськими "кривавими" рублями.

      Також у випуску:

      У Харкові випускники Національної академії національної гвардії України відсвяткували випуск під пісню забороненого в Україні артиста Олега Газманова.

      Росія відмовляється віддати полонених моряків Україні, попри рішення міжнародного трибуналу.

      Військові з полку "Азов" знищили декілька одиниць техніки бойовиків.

      Росіян таки впустили до Європи. Напередодні ПАРЄ ухвалила відповідну резолюцію.

      blog_ava
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      25 червня
      22600
      Теги: Новини України ПАРЄ Випуск новин Новини Росії Дмитро Фірташ
      Джерело: 24 канал
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