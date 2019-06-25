Підсумковий випуск новин за 22:00: Екстрадиція Фірташа. Протести проти повернення РФ в ПАРЄ
У підсумковому випуску новин за 25 червня станом на 22:00 – суд Австрії дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа до США. "Європа капітулює перед Росією", та "Ні – Росії у Парє". З такими гаслами сьогодні у Києві люди вийшли під посольства тих країн, які проголосували за повернення російської делегації у ПАРЄ. Деякі посольства закидали надрукованими на принтері російськими "кривавими" рублями.
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