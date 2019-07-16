Підсумковий випуск новин за 22:00: Фірташа чекає в'язниця. Радбез ООН про мовний закон
У підсумковому випуску новин за 16 липня станом на 22:00 – українського олігарха Дмитра Фірташа таки чекає американська в'язниця. Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на його екстрадицію до Сполучених Штатів. Український закон про мову не загрожує світовій безпеці, це вкотре пояснили Росії на Радбезі ООН.
Також у випуску:
Сьогодні Державний реєстратор видав дозвіл на створення Державної Митної Служби, як окремої юридичної особи.
Телеканал 24 вже завтра проведе телеміст із грузинським каналом Руставі-2.
Закон про мову 16 липня вступив в дію.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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