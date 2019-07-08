Підсумковий випуск новин за 22:00: Мітинг під NewsOne. Саміт Україна – ЄС
У підсумковому випуску новин за 8 липня станом на 22:00 – ввечері протестувальники зібралися під стінами NewsOne з вимогою скасувати ліцензію каналу. У Києві пройшов 21-й саміт Україна – ЄС. Під час нього президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск та голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер провели зустріч у вузькому колі та обговорили важливі для України питання.
Також у випуску:
Цього тижня ВРУ планує нарешті ухвалити Виборчий кодекс, який змінює систему обрання народних депутатів.
За місяць Зеленський відвідав 5 ваєжливих країн-партнерів України.
Телеведучий Георгій Габунія у прямому ефірі опозиційного телеканалу "Руставі-2" матом облаяв російського президента Путіна.
Джерело: 24 канал
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