00:19
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Мітинг під NewsOne. Саміт Україна – ЄС

      Випуск новин 150 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 липня станом на 22:00 – ввечері протестувальники зібралися під стінами NewsOne з вимогою скасувати ліцензію каналу. У Києві пройшов 21-й саміт Україна – ЄС. Під час нього президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск та голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер провели зустріч у вузькому колі та обговорили важливі для України питання.

      Також у випуску:

      Цього тижня ВРУ планує нарешті ухвалити Виборчий кодекс, який змінює систему обрання народних депутатів.

      За місяць Зеленський відвідав 5 ваєжливих країн-партнерів України.

      Телеведучий Георгій Габунія у прямому ефірі опозиційного телеканалу "Руставі-2" матом облаяв російського президента Путіна.

       

      blog_ava
      Путіна обматюкали на грузинському телебаченні: Держдума РФ готує "санкції" і кару журналісту
      8 липня
      7415
      Теги: Новини України Саміт Україна – ЄС Телеміст Newsone і Росія24 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 8 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 липня: скандальний телеміст NewsOne і "Росія 24", саміт Україна – ЄС
      8 липня , 23:17 Головні новини 8 липня: скандальний телеміст NewsOne і "Росія 24", саміт Україна – ЄС
      682
      Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт
      8 липня , 22:00 Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт
      Повернись живим 2890
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      479
      Больная планета
      8 липня , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 494
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      8 липня , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 3827
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук