Підсумковий випуск новин за 22:00: Мітинг під NewsOne. Саміт Україна – ЄС

У підсумковому випуску новин за 8 липня станом на 22:00 – ввечері протестувальники зібралися під стінами NewsOne з вимогою скасувати ліцензію каналу. У Києві пройшов 21-й саміт Україна – ЄС. Під час нього президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск та голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер провели зустріч у вузькому колі та обговорили важливі для України питання.

Також у випуску: Цього тижня ВРУ планує нарешті ухвалити Виборчий кодекс, який змінює систему обрання народних депутатів. За місяць Зеленський відвідав 5 ваєжливих країн-партнерів України. Телеведучий Георгій Габунія у прямому ефірі опозиційного телеканалу "Руставі-2" матом облаяв російського президента Путіна.

Джерело: 24 канал