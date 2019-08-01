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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Можливе звільнення Богдана. Перебіжчики у Верховній Раді

      Випуск новин 263 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 серпня станом на 22:00 – ЗМІ поширили фото заяви на звільнення очільника офісу президента. Щоправда, формулювання звучить так: "прошу звільнити за власним бажанням з моменту бажання". "Тушки" – цьому явищу в українському парламенті уже з десяток років. Саме так називають депутатів, котрі виходять із фракції, від якої балотувалися.

      Також у випуску:

      У Дніпрі легковик на шаленій швидкості влетів у мікроавтобус.

      У карпатах ліс потерпає від незаконної вирубки, проте влада уже 20 років закриває очі на чорних лісорубів.

      Бойовики не дотримуються домовленостей про режим припинення вогню.

      blog_ava
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      1 серпня
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      Теги: Новини України Андрій Богдан Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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