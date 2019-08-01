Підсумковий випуск новин за 22:00: Можливе звільнення Богдана. Перебіжчики у Верховній Раді
У випуску новин за 1 серпня станом на 22:00 – ЗМІ поширили фото заяви на звільнення очільника офісу президента. Щоправда, формулювання звучить так: "прошу звільнити за власним бажанням з моменту бажання". "Тушки" – цьому явищу в українському парламенті уже з десяток років. Саме так називають депутатів, котрі виходять із фракції, від якої балотувалися.
Також у випуску:
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Бойовики не дотримуються домовленостей про режим припинення вогню.
Джерело: 24 канал
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