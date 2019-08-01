Підсумковий випуск новин за 22:00: Можливе звільнення Богдана. Перебіжчики у Верховній Раді

У випуску новин за 1 серпня станом на 22:00 – ЗМІ поширили фото заяви на звільнення очільника офісу президента. Щоправда, формулювання звучить так: "прошу звільнити за власним бажанням з моменту бажання". "Тушки" – цьому явищу в українському парламенті уже з десяток років. Саме так називають депутатів, котрі виходять із фракції, від якої балотувалися.

Також у випуску: У Дніпрі легковик на шаленій швидкості влетів у мікроавтобус. У карпатах ліс потерпає від незаконної вирубки, проте влада уже 20 років закриває очі на чорних лісорубів. Бойовики не дотримуються домовленостей про режим припинення вогню.

Джерело: 24 канал