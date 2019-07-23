Підсумковий випуск новин за 22:00: Можливість Рябошапки стати генпрокурором. Підрахунки ЦВК
У підсумковому випуску новин за 22:00 – новим генеральним прокурором вже незабаром може стати Руслан Рябошапка. Принаймні, так кажуть в Офісі Президента. Він нині є заступником глави ОП, а раніше був членом Національної агенції з питань запобігання корупції. ЦВК обробила майже всі електронні протоколи.
Також у випуску:
На Донбасі запанувало так зване "хлібне перемир'я".
Вибори в Коростені: хто переміг і навіщо потрібен був гелікоптер.
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Джерело: 24 канал
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