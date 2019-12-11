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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки у Микитася. Крим на картах у світі

      Випуск новин 71

      У підсумковому випуску новин за 11 грудня станом на 22:00 – представники ДБР прийшли додому до Максима Микитася з обшуками. Нардепа восьмого скликання підозрюють в привласненні понад 200 мільйонів гривень. Все частіше територіальну належність Криму плутають, що викликає бурхливу реакцію громадськості. Що ж коїться з окупованим півостровом на мапі – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      У Верховній Раді зареєстрували документ, покликаний заборонити повернення власникам банків, які націоналізували.

      Внаслідок пожежі у Харкові загинули 33-річна жінка, постраждали двоє її дітей та сусідський хлопчик.

      В Італії картину вартістю 60 мільйонів доларів після понад 20 років пошуків знайшли в галереї, з якої ж і викрали.

      На російському телебаченні зі серіалу "Слуга народу" вирізали жарт про Володимира Путіна.

      На сайті Держреєстру виборців з'явилася карта з російським Кримом: пояснення чиновника
      11 грудня
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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Державне бюро розслідувань Випуск новин
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