Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки у Микитася. Крим на картах у світі
У підсумковому випуску новин за 11 грудня станом на 22:00 – представники ДБР прийшли додому до Максима Микитася з обшуками. Нардепа восьмого скликання підозрюють в привласненні понад 200 мільйонів гривень. Все частіше територіальну належність Криму плутають, що викликає бурхливу реакцію громадськості. Що ж коїться з окупованим півостровом на мапі – з'ясовували журналісти 24 каналу.
Також у випуску:
У Верховній Раді зареєстрували документ, покликаний заборонити повернення власникам банків, які націоналізували.
Внаслідок пожежі у Харкові загинули 33-річна жінка, постраждали двоє її дітей та сусідський хлопчик.
В Італії картину вартістю 60 мільйонів доларів після понад 20 років пошуків знайшли в галереї, з якої ж і викрали.
На російському телебаченні зі серіалу "Слуга народу" вирізали жарт про Володимира Путіна.
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