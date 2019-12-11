Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки у Микитася. Крим на картах у світі

У підсумковому випуску новин за 11 грудня станом на 22:00 – представники ДБР прийшли додому до Максима Микитася з обшуками. Нардепа восьмого скликання підозрюють в привласненні понад 200 мільйонів гривень. Все частіше територіальну належність Криму плутають, що викликає бурхливу реакцію громадськості. Що ж коїться з окупованим півостровом на мапі – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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