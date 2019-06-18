Підсумковий випуск новин за 22:00: Обстріли на Донбасі. Парламентські вибори
У підсумковому випуску новин за 18 червня станом на 22:00 – російські спецпризначенці зайшли до окупованого Донецька. Щодня вони обстрілюють українські позиції із новітньої зброї кремлівського військторгу біля Красногорівки. Центральна виборча комісія вже зареєструвала 583 кандидата у народні депутати на позачергових виборах у Раду.
Також у випуску:
Близько 82 тисяч особового складу своїх військовослужбовців Росія тримає уздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях й окупованому Криму.
Вже другий день Володимир Зеленський перебуває у закордонному відрядженні. Спочатку гарант відвідав Париж, а згодом і Берлін.
Представник президента в суді Федір Веніславський заявив, що жодних нових доказів існування коаліції в Раді в Конституційного суду немає.
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