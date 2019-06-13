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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Партія Саакашвілі. ДТП у Польщі за участю українців

      Випуск новин 174 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 22:00 – Саакашвілі таки йде на вибори. На пішохідному Рибальському мосту політик представив першу десятку своєї партії "Рух нових сил". Троє українців загинули внаслідок аварії у Польщі, ще один у важкому стані в лікарні. ДТП сталась на трасі неподалік міста Пщев. Водій втратив кермування на повному ходу та врізався у дерево.

      Також у випуску:

      У дружини призначеного Зеленським заступника голови СБУ Івана Баканова виявили російське громадянство.

      У Харкові уже п'ятий день перебуває в реанімації оператор 24 каналу Вадим Макарюк. На нього напали минулого тижня, коли він знімав конфлікт між підприємцями на місцевому ринку "Барабашово".

      Останні п'ять років щочетверга у центрі Берліна під російським посольством майорить український прапор і висять фотографії українських політв'язнів.

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      Теги: Новини України Випуск новин Міхеїл Саакашвілі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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