Підсумковий випуск новин за 22:00: Партія Саакашвілі. ДТП у Польщі за участю українців

У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 22:00 – Саакашвілі таки йде на вибори. На пішохідному Рибальському мосту політик представив першу десятку своєї партії "Рух нових сил". Троє українців загинули внаслідок аварії у Польщі, ще один у важкому стані в лікарні. ДТП сталась на трасі неподалік міста Пщев. Водій втратив кермування на повному ходу та врізався у дерево.

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