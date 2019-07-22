Підсумковий випуск новин за 22:00: Перші кроки нової Верховної Ради. Укус гадюки
У підсумковому випуску новин за 22 липня станом на 22:00 – зняття депутатської недоторканності, повернення статті про незаконне збагачення, формування нового уряду – це першочергові завдання новообраних депутатів. Ці питання вони мають розглянути аби українці не розчарувалися в них. У Карпатах дев'ятирічну дівчинку вкусила змія й дитина потрапила у реанімації.
Також у випуску:
Біля берегів Африки затонуло українське судно під назвою "Іван Голубець".
В Росії вбили активістку, яка захищала права людей та українських політв'язнів.
Колишнього "регіонала" Олександра Єфремова звільнили після трьох років тримання під вартою.
Джерело: 24 канал
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