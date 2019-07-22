Підсумковий випуск новин за 22:00: Перші кроки нової Верховної Ради. Укус гадюки

У підсумковому випуску новин за 22 липня станом на 22:00 – зняття депутатської недоторканності, повернення статті про незаконне збагачення, формування нового уряду – це першочергові завдання новообраних депутатів. Ці питання вони мають розглянути аби українці не розчарувалися в них. У Карпатах дев'ятирічну дівчинку вкусила змія й дитина потрапила у реанімації.

Також у випуску: Біля берегів Африки затонуло українське судно під назвою "Іван Голубець". В Росії вбили активістку, яка захищала права людей та українських політв'язнів. Колишнього "регіонала" Олександра Єфремова звільнили після трьох років тримання під вартою.

Джерело: 24 канал