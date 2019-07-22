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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Перші кроки нової Верховної Ради. Укус гадюки

      Випуск новин 922 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 липня станом на 22:00 – зняття депутатської недоторканності, повернення статті про незаконне збагачення, формування нового уряду – це першочергові завдання новообраних депутатів. Ці питання вони мають розглянути аби українці не розчарувалися в них. У Карпатах дев'ятирічну дівчинку вкусила змія й дитина потрапила у реанімації.

      Також у випуску:

      Біля берегів Африки затонуло українське судно під назвою "Іван Голубець".

      В Росії вбили активістку, яка захищала права людей та українських політв'язнів.

      Колишнього "регіонала" Олександра Єфремова звільнили після трьох років тримання під вартою.

      blog_ava
      Разумков озвучив позицію "Слуги народу" щодо російської мови на Донбасі
      23 липня
      7221
      Теги: Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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