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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Річниця нападу на Гандзюк. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 липня станом на 22:00 – рідні Катерини Гандзюк та активісти провели у Херсоні масштабну акцію. Минув вже рік з нападу на херсонську активістку, але замовники все ще на волі. Не дає спокою українським військовим і ворог. Бойовики продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки.

      Також у випуску:

      Біля контрольного пункту "Гнутове" на Донеччині почали вибухати боєприпаси.

      В Одесі відпочивальники скаржаться на велику кількість водоростей не лише у воді, але й на узбережжі.

      Музиканти створили проект на честь 15-річного Данила Дідіка, який загинув під час мирної ходи у Харкові у 2015 році.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Справа Катерини Гандзюк Війна
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 31 липня
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