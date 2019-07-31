Підсумковий випуск новин за 22:00: Річниця нападу на Гандзюк. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 31 липня станом на 22:00 – рідні Катерини Гандзюк та активісти провели у Херсоні масштабну акцію. Минув вже рік з нападу на херсонську активістку, але замовники все ще на волі. Не дає спокою українським військовим і ворог. Бойовики продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки.

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