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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Санкції Росії щодо Грузії. Скасування військового параду

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 9 липня станом на 22:00 – грузини продовжують виходити на протести проти російського впливу на внутрішню політику держави. Росія не лише не бачить своєї провини, а й накладає на країну санкції. Зеленський вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності. Про це президент повідомив у відеозверненні.

      Також у випуску:

      Державне бюро розслідувань оприлюднило розмови працівників Міністерства оборони.

      В Одесі суд визнав Геннадія Труханова невинним у розтраті 185 мільйонів державних коштів.

      На Донбасі поранено чотири військових.

       
      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Росії Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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