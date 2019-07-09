Підсумковий випуск новин за 22:00: Санкції Росії щодо Грузії. Скасування військового параду
У підсумковому випуску новин за 9 липня станом на 22:00 – грузини продовжують виходити на протести проти російського впливу на внутрішню політику держави. Росія не лише не бачить своєї провини, а й накладає на країну санкції. Зеленський вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності. Про це президент повідомив у відеозверненні.
Також у випуску:
Державне бюро розслідувань оприлюднило розмови працівників Міністерства оборони.
В Одесі суд визнав Геннадія Труханова невинним у розтраті 185 мільйонів державних коштів.
На Донбасі поранено чотири військових.
Джерело: 24 канал
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