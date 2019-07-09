Підсумковий випуск новин за 22:00: Санкції Росії щодо Грузії. Скасування військового параду

У підсумковому випуску новин за 9 липня станом на 22:00 – грузини продовжують виходити на протести проти російського впливу на внутрішню політику держави. Росія не лише не бачить своєї провини, а й накладає на країну санкції. Зеленський вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності. Про це президент повідомив у відеозверненні.

Також у випуску: Державне бюро розслідувань оприлюднило розмови працівників Міністерства оборони. В Одесі суд визнав Геннадія Труханова невинним у розтраті 185 мільйонів державних коштів. На Донбасі поранено чотири військових.

Джерело: 24 канал