Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальне призначення Бухарєва. Нові рейтинги партій
У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 22:00 – нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв, який свого часу неприховано тішився медаллю від російської ФСБ, тепер очолюватиме Службу зовнішньої розвідки України. Група "Рейтинг" опублікувала нові результати опитування. В українців цікавились: якби вибори до парламенту відбувалися наступного тижня, як би вони голосували.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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