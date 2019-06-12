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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальне призначення Бухарєва. Нові рейтинги партій

      Випуск новин 276 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 22:00 – нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв, який свого часу неприховано тішився медаллю від російської ФСБ, тепер очолюватиме Службу зовнішньої розвідки України. Група "Рейтинг" опублікувала нові результати опитування. В українців цікавились: якби вибори до парламенту відбувалися наступного тижня, як би вони голосували.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини України Випуск новин Владислав Бухарєв
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 12 червня
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