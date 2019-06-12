Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальне призначення Бухарєва. Нові рейтинги партій

У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 22:00 – нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв, який свого часу неприховано тішився медаллю від російської ФСБ, тепер очолюватиме Службу зовнішньої розвідки України. Група "Рейтинг" опублікувала нові результати опитування. В українців цікавились: якби вибори до парламенту відбувалися наступного тижня, як би вони голосували.

Також у випуску: Як нардепи підкуповують виборців за їх же гроші. У Києві відкрили четверту мовну волонтерську програму GoCamp. День жалоби оголосили на Закарпатті через аварію, в якій загинули п'ятеро людей.

Джерело: 24 канал