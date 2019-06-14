Підсумковий випуск новин за 22:00: Топ-3 одіозних мажоритарників. Самопідпал підприємця

У підсумковому випуску новин за 14 червня станом на 22:00 – округ №94 Київської області відомий своїми одіозними кандидатами-мажоритарниками, які планують потрапити у парламент на цих виборах – Ігор Мосійчук, Ігор Кононенко та Олександр Дубінський. У Бердичеві чоловік вчинив самоспалення просто під час засідання міської ради. Він вийшов на середину зали, облив себе запальною сумішшю і підпалив.

Також у випуску: Голова Васильківської райради Наталія Баласинович розбурхала мережу своєю хамською поведінкою – то з матами кидається на поліцейську, то з кулаками на консьєржку. Український телеканал ZIK опинився в руках соратника Віктора Медведчука – нардепа від "Опозиційного блоку" Тараса Козака.

Джерело: 24 канал