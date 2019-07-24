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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Відновлення будинків на Донеччині. Аномальна спека в Європі

      Випуск новин 425 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 липня станом на 22:00 – в Європі знову спека. Уряди Бельгії, Франції та Іспанії оголосили у країнах помаранчевий та навіть червоний рівні небезпеки. Подекуди стовпчики термометрів перевалили за позначку плюс 40 градусів. У селище Опитне, під Донецьком, уперше за п'ять років війни привезли будівельні матеріали, аби полагодити будинки.

      Також у випуску:

      ЦВК до повного підрахунку електронних протоколів залишилося лише 0,03%. На третій день після голосування у ЦВК вкрай повільно оновлюються цифри на електронному табло. А все через те, що у регіонах іноді доводиться перераховувати голоси виборців наново.

      Нардепи від "Слуги народу" отримають аж 254 крісла у новій Верховній Раді. І це більшість, яка дозволить ухвалювати закони навіть не залучаючи партнерів.

      Українцям, які отримали російські паспорти на окупованих територіях можуть заборонити в'їзд до країн-членів Євросоюзу.

      Полонені українські моряки вже зовсім скоро можуть повернутись із російського полону.Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, уже вдалось досягти домовленостей, аби повернути моряків з Росії. Натомість, адвокат моряків Микола Полозов повідомив, що перемовини дійсно тривають, але коли буде досягнуто домовленостей поки невідомо.

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      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Війна Будівництво
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 24 липня
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