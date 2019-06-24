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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Життя Порошенка після президентства. Рішення ПАРЄ

      Випуск новин 297 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 24 червня станом на 22:00 – минув місяць, як Петро Порошенко не має імунітету. Раніше жоден правоохоронний чи антикорупційний орган не мав права відкривати проти нього кримінальне провадження, але тепер їх налічують уже сім. У Страсбурзі не можуть вирішити, чи повернеться Росія до ПАРЄ. Цілий день делегати висловлювали свої аргументи за і проти.

      Також у випуску:

      У Києві чоловік убив дев'ятирічного хлопчика та викинув тіло в озеро.

      Бойовики випустили понад пів десятка мін по позиціях батальйону "Айдар" поблизу Торецька.

      Відбулося засідання Священного Синоду Православної церкви України, на якому було прийнято рішення позбавити партіарха Філарета канонічних прав і обов'зків.

      blog_ava
      Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
      24 червня
      3951
      Теги: ПАРЄ Новини України Випуск новин Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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