Підсумковий випуск новин за 22:00: Життя Порошенка після президентства. Рішення ПАРЄ

У підсумковому випуску новин за 24 червня станом на 22:00 – минув місяць, як Петро Порошенко не має імунітету. Раніше жоден правоохоронний чи антикорупційний орган не мав права відкривати проти нього кримінальне провадження, але тепер їх налічують уже сім. У Страсбурзі не можуть вирішити, чи повернеться Росія до ПАРЄ. Цілий день делегати висловлювали свої аргументи за і проти.

Також у випуску: У Києві чоловік убив дев'ятирічного хлопчика та викинув тіло в озеро. Бойовики випустили понад пів десятка мін по позиціях батальйону "Айдар" поблизу Торецька. Відбулося засідання Священного Синоду Православної церкви України, на якому було прийнято рішення позбавити партіарха Філарета канонічних прав і обов'зків.

Джерело: 24 канал