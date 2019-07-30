Підсумковий випуск новин за 22:00: Зміцнення гривні. Ситуація на фронті

У підсумковому випуску новин за 22:00: курс долара впав до рівня 2016 року й становить 25 гривень 2 копійки. Зміцненню гривні посприяв притік іноземних капіталів, а також значні перекази від українських заробітчан. Проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі . Сьогодні окупанти з гранатометів різних систем обстріляли позиції українських захисників поблизу Луганського.

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