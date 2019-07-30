23:40
30 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
      Вєсті Кремля
      20:48, сьогодні
      Вєсті. UA: Ляшко став королем. Чого навчилися в "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:25, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зміцнення гривні. Ситуація на фронті

      Випуск новин 104 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22:00: курс долара впав до рівня 2016 року й становить 25 гривень 2 копійки. Зміцненню гривні посприяв притік іноземних капіталів, а також значні перекази від українських заробітчан. Проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі . Сьогодні окупанти з гранатометів різних систем обстріляли позиції українських захисників поблизу Луганського.

      Також у випуску: 

      Україна арештувала російський танкер NEYMA, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

      В Україну повернули улюбленицю полонених моряків – собаку Джессі, яка перебувала на борту українського буксира "Яни Капу".

      Соціологи з'ясували хто з українців які партії підтримав на виборах. Так, за "Слугу народу" найбільше голосували жінки, жителі обласних центрів і молодь, за "Батьківщину" – жителі сіл, а за "Європейську солідарність" – чоловіки.

      Хто з кандадтів у нардепи став жертвою "атаки клонів" на парламентських виборах.

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні
      14060
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Випуск новин Гривня Долар-Гривня
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 липня: Разумков може стати головою Ради та арешт танкера NEYMA
      сьогодні , 22:10 Головні новини 30 липня: Разумков може стати головою Ради та арешт танкера NEYMA
      433
      Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:05 Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
      сьогодні , 21:15 Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
      Анастасія Кушпіт 3191
      Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання
      сьогодні , 20:35 Від психіатра до пауерліфтера: хто став депутатом Ради 9-го скликання
      Світлана Попова 6428
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 20:24 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      14060
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук