Підсумковий випуск новин за 23:00: Дані екзит-полів. Ситуація на фронті
У підсумковому випуску новин за 21 липня станом на 23:00 – дані екзит-полів, які оприлюднили годину тому, відрізняються від даних Центрвиборчкому. У день виборів на Сході мало запанувати перемир'я, про яке домовилися напередодні у Мінську. Обстрілів не зафіксували, проте двоє українських захисників загинули. Вони підірвалися на міні.
Також у випуску:
Українські військові голосували разом із цивільними.
У штабах партій-переможців виборів реагують на результати екзит-полів.
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