Підсумковий випуск новин за 23:00: Дані екзит-полів. Ситуація на фронті

У підсумковому випуску новин за 21 липня станом на 23:00 – дані екзит-полів, які оприлюднили годину тому, відрізняються від даних Центрвиборчкому. У день виборів на Сході мало запанувати перемир'я, про яке домовилися напередодні у Мінську. Обстрілів не зафіксували, проте двоє українських захисників загинули. Вони підірвалися на міні.

Також у випуску: Українські військові голосували разом із цивільними. У штабах партій-переможців виборів реагують на результати екзит-полів.