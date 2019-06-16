Підсумковий випуск новин за 21:00: Масові звільнення з телеканалу ZIK. Протести у Гонконгу

У підсумковому випуску новин за 16 червня станом на 21:00 – відомі журналісти та ведучі заявили, що звільняються з телеканалу ZIK. Все через те, що його новим власником став бізнесмен Тарас Козак, наближений до кума Путіна Віктора Медвечука. Мітингувальники у Гонконгу не припиняють протести через намір влади ухвалити закон, який дозволить екстрадицію на материковий Китай.

Також у випуску:

В Аргентині і Уругваї – збій у роботі об'єднаних енергомереж двох країн, вже кілька годин тамтешні жителі не мають електроенергії.

Дружина ізраїльського прем'єра Сара Нетаньягу має сплатити 15 тисяч доларів штрафу за витрату держкоштів на ресторани.

Дефлімпійська збірна України з футболу здобула золоті медалі на чемпіонаті Європи.

Від сьогодні кожної третьої неділі червня на державному рівні відзначатимуть День батька.