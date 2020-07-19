Вода зійшла: у ДСНС заявляють, що підтоплених міст та сіл на заході України немає
Станом на ранок 19 липня у західних областях не залишилося жодного підтопленого населеного пункту. Раніше внаслідок повеней затопило 349 міст і сіл, понад 7 тисяч підвалів та 22 тисячі земельних ділянок.
Наслідки негоди на заході України вдалося частково ліквідувати, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Станом на 07:00 19 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 225) та присадибних ділянок (було 22 182) немає,
– йдеться у повідомленні.
У західних областях не залишилося підтоплених будівель та городів / Фото ДСНС
Водночас зруйнованими залишаються
- 202,4 кілометра (було 278,2 кілометра) автодоріг: Івано-Франківська область – 201, Чернівецька – 1,4;
- 95 мостів: Прикарпаття – 93, Львівщина – 1, Буковина – 1.
Крім того, пошкоджені
549 кілометрів автодоріг (було 654 кілометрів) та 213 мостів (було 266). Зокрема, в Івано-Франківській (507,7 кілометра доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 кілометра автодоріг та 15 мостів) областях.
Протягом доби 18 липня на Прикарпатті розчистили 280 метрів русел річок.
Однак є зруйновані та пошкоджені дороги й мости / Фото ДСНС
На заході можливі нові підтоплення
Водночас ДСНС знову попереджає про підняття води у річках на заході України. Зокрема, у Закарпатській, Львiвській, Iвано-Франкiвській та Волинській областях.
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Повені на Західній Україні у 2020: основне
- Наприкінці червня західні області охопили масштабні повені. Річки вийшли з берегів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.
- Причиною повеней стали проливні дощі, які йшли протягом декількох днів.
- Найбільше від негоди постраждали Прикарпаття та Буковина.
- Стихія зруйнувала будинки, дороги та місцеву інфраструктуру.
- Внаслідок повеней загинули 4 людей.