Станом на ранок 19 липня у західних областях не залишилося жодного підтопленого населеного пункту. Раніше внаслідок повеней затопило 349 міст і сіл, понад 7 тисяч підвалів та 22 тисячі земельних ділянок.

Наслідки негоди на заході України вдалося частково ліквідувати, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Станом на 07:00 19 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 225) та присадибних ділянок (було 22 182) немає,

– йдеться у повідомленні.



У західних областях не залишилося підтоплених будівель та городів / Фото ДСНС

Водночас зруйнованими залишаються

202,4 кілометра (було 278,2 кілометра) автодоріг: Івано-Франківська область – 201, Чернівецька – 1,4;

95 мостів: Прикарпаття – 93, Львівщина – 1, Буковина – 1.

Крім того, пошкоджені

549 кілометрів автодоріг (було 654 кілометрів) та 213 мостів (було 266). Зокрема, в Івано-Франківській (507,7 кілометра доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 кілометра автодоріг та 15 мостів) областях.

Протягом доби 18 липня на Прикарпатті розчистили 280 метрів русел річок.



Однак є зруйновані та пошкоджені дороги й мости / Фото ДСНС

На заході можливі нові підтоплення

Водночас ДСНС знову попереджає про підняття води у річках на заході України. Зокрема, у Закарпатській, Львiвській, Iвано-Франкiвській та Волинській областях.

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