Підтримка автопрому

Німеччина робить ставку на екологію.

Уряд країни вирішив збільшити з 1,5 до 5 млрд. євро фонд, з якого кожному покупцю нового екологічнішого автомобіля виплачують премію у 2,5 тис. євро за утилізацію старого авто, який має більше 9 років. Таким чином, в Німеччині позбудуться до 2 млн. стареньких автівок. Раніше півтора млрд. євро вистачило б лише на 600 тис. Окрім покращення екології рішення німецького уряду підтримає національний автопром. Федеральне відомство економіки і експортного контролю вже отримало 1 млн. 200 заявок від громадян на отримання премії за утилізацію свого старого автомобіля. Відповідно, на стільки ж збільшились продажі новеньких авто.