Підтримка автопрому

Уряд розглядає можливість виплати премій за утилізацію старих авто.

В питаннях охорони довкілля і підтримки автопрому Велика Британія бере приклад з Німеччини. Британський уряд розглядає можливість виплати премій тим громадянам, які здають свої старі автомобілі на металобрухт, а натомість купують "екологічні" моделі. Як повідомляє ВВС, за обмін старенького авто на нове британець отримуватиме 2 тис. фунтів стерлінгів. Деталі програми уряд Туманного Альбіону оголосить 22 квітня.На думку прихильників нових урядових ініціатив, вищезгадана схема підвищить попит на нові автомобілі, а отже, підтримає автомобільну промисловість в період кризи. Раніше подібну програму вже втілили в життя у Німеччині, де автомобілістам за купівлю нового екологічного авто в обмін на утилізацію старого, який має не менше 9-ти років, виплачують 2,5 тисячі євро.На перший погляд схема себе виправдала, адже за підсумками березня продажі автомобілів зросли на 40% - до 400 тис. одиниць. Втім, критики проекту наголошують, що автомобільні субсидії збільшать і без того великі державні видатки, адже мільярдні суми вже спрямували на підтримку економіки.