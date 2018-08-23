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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Підтримка державних банків спустошила кишені українців на 10 мільярдів доларів

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Підтримка державних банків спустошила кишені українців на 10 мільярдів доларів
Підтримка державних банків спустошила кишені українців на 10 мільярдів доларів / Фото з відкритих джерел

Не враховуючи "Приватбанку", держава витратила на підтримку державних, власне, банків протягом останніх десяти років понад десять мільярдів доларів. Це – гігантська сума, 10% ВВП і майже третина державного бюджету України.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів Сергій Фурса.

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За його словами, важко навіть уявити, скільки шкіл чи лікарень можна було б побудувати за ці кошти. І, звісно, "розпилити" їх – охочих вдосталь. Та закрити цю діру можна. Зокрема, за допомогою реформи корпоративного управління. Створити незалежні наглядові ради, щоб потім у капітал того чи іншого банку входили міжнародні інститути, як от ЄБРР, а це, в свою чергу, дозволить підвищити рівень прозорості банків і мінімізувати корупційні ризики.

Але цим процесам, на думку Фурси, існує серйозна завада. Зокрема, мова йде про черговий етап боротьби за повноваження. Адже, мовляв, чому це частка президента у комісії повинна бути меншою за інші частки? І не важливо, що для кредиторів робота комісії в тому чи іншому складі – не проблема, адже і без того Кабмін є, юридично, власником цих банків.

Це не проблема для тих, хто переймається якістю результату, а не можливістю взяти учать у процесі. Саме тому закрити дірку, з якої щорічно витікають гроші платників податків, набагато важливіше,
– наголосив Фурса.

Інший же аргумент, що, мовляв, закон про банківську діяльність "прийнято поспіхом" – взагалі, як вважає експерт, несерйозний. Адже приймали цей закон далеко не з першого разу і вичитували у ньому кожне речення, та й кожне слово. Тож якщо зараз ветувати його – повторити весь цей шлях може виявитись вкрай проблематично.

Відео повного випуску відеоблогу Сергій Фурса "Фінансова грамотність" за 23 серпня 2018

 

Теги: Новини України Законодавство Банки Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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