На відео, яке опублікували в соцмережах, Сергій Хортів у всіх традиціях російської пропаганди почав звинувачувати ЗСУ та Захід у нібито "геноциді". Російських окупантів зрадник назвав "визволителями".

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Хортів зрадив Україну вдруге

Сергій Хортів на відео заявив про те, що окупанти нібито прийшли рятувати жінок та дітей від "геноциду". Як з'ясувалося, мер Рубіжного зрадив Україну вже вдруге.

В коментарях російським ЗМІ мер-зрадник заявив, що перебуває на тимчасвово окупованій території та буде залишатися там, бо "українська сторона намагалася його вбити".

Ще у 2014 році він активно підтримував бойовиків, голосував за звернення Луганської облради до Росії з закликом ввести війська. Також у травні того ж року Хортів брав участь у блокуванні техніки ЗСУ, через що бойовики розстріляли кількох військових.

За даними місцевих ЗМІ, син Хортіва воював на стороні окупантів, через що його оголосили у розшук. Хортів-молодший переховувався у Бєлгороді. Попри те у 2015 році Хортів став мером Рубіжного, а у 2020 році його переобрали на другий термін.

Мер-зрадник не виходив на зв'язок від 4 березня, тому за дорученням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Рубіжним почав керувати голова Сєвєродонецької РВА Роман Власенко.

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