Підвищення акцизів

Дефіцит бюджету - скоротять за рахунок любителів міцних напоїв і автомобілістів.

Кабінет міністрів розробив і зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується підвищити ставки акцизів на спирт, деякі вина і дизельне паливо.Такий крок забезпечить додаткові надходження до держбюджету і наблизить розмір зборів до рівня країн-сусідів - йдеться у пояснюючий записці. Усього, за умови збереження продажів на минулорічному рівні, у цьому році завдяки підвищенню акцизів розробники законопроекту планують зібрати до державної скарбниці додатково більше ніж 7 млрд. грн.До того ж, подорожчання алкоголю сприятиме покращенню здоров’я населення. Зауважимо, за підрахунками фахівців, якщо парламентарі підтримають урядову ініціативу, вже влітку ціни на горілку і вина зростуть на 1,5-2 гривні.