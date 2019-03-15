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      Підвищення тарифів загнало "Укрзалізницю" в порочне коло

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      З року в рік підвищуючи тарифи на перевезення "Укрзалізниця" втрачає обсяги вантажоперевезень.

      Про це заявив сьогодні народний депутат, член транспортного комітету Верховної Ради Володимир Гусак під час виступу на нараді в Державній регуляторній службі, йдеться на сайті Мінпрому.

      "Укрзалізниця" підвищує тарифи, але після цього втрачає частину клієнтів, які переходять в тому числі і на автомобільний транспорт. Яка реакція на це "Укрзалізниці" і що ми бачимо зараз? Знову підвищити тарифи! Але це порочне коло, тому що чергове підвищення тарифів – це нова втрата обсягів вантажоперевезень,
      – зазначив нардеп.

      Гусак звернув увагу на те, що в 2018 році "Укрзалізниця" втратила 5% вантажоперевезень або близько 18 млн тонн. У той же час автомобільні перевезення в минулому році зросли на 65 млн тонн.

      "І це не дуже добре, оскільки ці автомобільні перевезення вбивають українські дороги. Особливо на півдні країни. І ті гроші, які ми знайшли, щоб хоч якось відбудовувати дороги, вони пропадають", – підкреслив він.

      Нардеп висловив упевненість, що при грамотній тарифній політиці "Укрзалізниця" могла б в минулому році залучити додатково не менше 30 млн тонн вантажів, які перейшли до автомобільних перевізників.

      "У мене є великі побоювання, що зараз ми будемо мати чергове підвищення тарифів, і знову будуть втрачені великі обсяги вантажоперевезень", – резюмував Гусак.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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