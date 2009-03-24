Підводні амбіції

Росія хоче збільшити число своїх підводних човнів у Севастополі.

Російський флот у Севастополі хоче збільшити число своїх підводних суден, а Україні це, нібито, не подобається. Росія планує передати своєму Чорноморському флоту 8-10 підводних човнів, однак це не схвалює Україна. Принаймні так говорить заступник начальника головного штабу Військово-морського флоту РФ віце-адмірал Олег Бурцев. За його словами, українська сторона розглядає цей намір не як, цитуємо, "оновлення підводних сил флоту, а як постановку на озброєння нового виду зброї".На даний час на озброєнні Чорноморського флоту знаходиться один дизельний підводний човен ”Алроса” і ще один вже тривалий час у ремонті. Нагадаємо, угода про оренду Севастопольської бухти Росією закінчується у 2017 році, а про продовження договору мова поки не ведеться.